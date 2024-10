Rompimento na tubulação deixa hospital sem energia, em Manaus

O Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto ficou sem energia elétrica, nesta quinta-feira (3), devido a um rompimento na tubulação da unidade de saúde.

O momento foi registrado por acompanhantes de pacientes que estavam internados, e pelas imagens é possível ver a movimentação dos profissionais de saúde em meio ao escuro.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que o rompimento de uma tubulação da rede de distribuição de água danificou as instalações elétricas subterrâneas do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, ocasionando a interrupção do abastecimento de energia da unidade, que já foi reestabelecida e os atendimentos retomados.

Como medida de segurança, seis pacientes mais graves serão transferidos para outros hospitais da capital, que também já estão prontos para receber outros pacientes, caso necessário.

Técnicos da secretaria também trabalham na recuperação total das instalações elétricas danificadas.

A Amazonas Energia também se manifestou por meio de nota, esclarecendo que a interrupção no fornecimento de energia não foi ocasionada por problemas na rede de distribuição, mas sim por questões internas do hospital. Ainda de acordo com o comunicado, a energia foi restabelecida às 13h07 min.

O Em Tempo entrou em contato com a Águas de Manaus, e em nota, a empresa informou que “a tubulação rompida no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto é uma estrutura interna da unidade, que não é de responsabilidade da concessionária”.

