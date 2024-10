Homem estupra sogra, mata esposa a tiros e tira a própria vida

Um homem tirou a própria vida após estuprar e tentar matar a sogra, além de assassinar a esposa na frente da Polícia Militar (PM).

Os crimes ocorreram na madrugada desta quinta-feira (3) em Jardinópolis, distrito de Castanheiras, em Rondônia.

Inicialmente, uma equipe médica acionou a polícia para relatar o caso de uma mulher que estava sendo vítima de agressões sexuais. As informações são do G1.

A sogra do suspeito relatou que, enquanto estava deitada na cama após ter tomado remédios para dormir, acordou assustada com o genro, que a fez tomar mais medicamentos e a violentou sexualmente. Após ter cometido o abuso, ele a estrangulou e, ao achar que ela tinha morrido, fugiu do local.

Uma equipe da Polícia Militar seguiu até a casa do suspeito e quem a atendeu foi a esposa. Ao conversar com os agentes, a mulher retornou à residência para chamar o marido, e foi atingida no pescoço por um disparo de arma de fogo.

Em seguida, outro tiro foi efetuado, vindo novamente de dentro da casa. A equipe entrou na residência por temer pela segurança dos filhos do casal, que também estavam na casa.

Ao entrarem, os agentes encontraram as duas crianças dormindo, e o suspeito morto no chão, com um tiro no peito. Uma espingarda calibre .28 foi encontrada próximo ao corpo do homem.

A mulher do suspeito foi levada para o hospital, mas não resistiu. As crianças ficaram sob os cuidados dos avós maternos após o Conselho Tutelar ser acionado.

Duas armas de fogo foram encontradas na residência do suspeito pela perícia.

*Com informações do Metrópoles

