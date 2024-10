Homem descumpre medida protetiva e invade casa de ex-companheira, em Manaus

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (3), por descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira, de 60 anos. A prisão ocorreu no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, a equipe policial tomou conhecimento do caso após a vítima relatar que o homem teria ido até a sua casa e descumprido a medida judicial.

“Ela relatou que ele foi preso no dia 19 de setembro deste ano, pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por agredi-la fisicamente. Eles estavam juntos há cerca de sete meses e, durante esse período, o autor se mostrou uma pessoa agressiva e passou a agredi-la e ameaçá-la. Com isso, ela o denunciou e ele foi preso pela primeira vez, bem como solicitou a medida protetiva em seu favor”, disse a delegada.

Segundo a delegada, depois de ser solto, o suspeito foi à residência da vítima, na manhã desta quinta-feira, e tentou privar a sua liberdade, a mantendo dentro do imóvel.

“Entretanto, a mulher conseguiu fugir e compareceu à delegacia para relatar o acontecimento e contou, ainda, que o homem é dependente químico. De imediato, a equipe policial se deslocou até a casa dela e encontraram o autor no local. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos”, finalizou.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

