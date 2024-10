Novas vítimas de acidente com ambulância que se partiu ao meio são identificadas

Três vítimas do acidente grave entre uma ambulância e um carro que terminou com três mortos na Rodovia Salim Antônio Curiati (SP-245), em Avaré (SP), na quarta-feira (2), foram identificadas.

Uma das vítimas que já havia sido identificada era uma mulher grávida, que estava sendo transportada na ambulância. As outras duas vítimas são mãe e filha, e eram passageira e motorista do outro carro envolvido no acidente. Confira abaixo:

Cristina dos Santos Nunes Carneiro, 29 anos : estava grávida (bebê Arthur) e era levada na ambulância;

: estava grávida (bebê Arthur) e era levada na ambulância; Ledubina da Silva, 87 anos : mãe que estava no carro;

: mãe que estava no carro; Maria Aparecida Rosa, 64 anos: filha que estava no carro.

Segundo o Departamento de Saúde de Manduri, Cristina estava no final da gestação e seguia para Avaré para realizar exames. O velório é realizado em Manduri.

Além dela, estava na ambulância o motorista, que foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Avaré. Ele já recebeu alta.

Ledubina e Maria Aparecida, que estavam no outro carro, serão veladas e sepultadas em Arandu , cidade onde moravam. O horário do velório e do sepultamento ainda não foi divulgado.

Segundo a Polícia Rodoviária, a colisão lateral entre o carro e a ambulância ocorreu no final da manhã na altura do km 02 da rodovia. A perícia foi acionada e a Polícia Civil deve apurar as causas do acidente.

De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que administra o trecho, a rodovia chegou a ser interditada mas não houve registro de congestionamento.

Um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foi enviado ao local para prestar assistência.

*Com informações do g1

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱