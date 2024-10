Investigados em esquema de manipulação de votos são liberados após depoimento na PF

Os alvos da Operação Tupinambarana, deflagrada pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (3), foram ouvidos e liberados pelas autoridades.

A operação investiga um esquema de manipulação nas eleições municipais de Parintins, no interior do Amazonas. O caso ganhou repercussão após um vídeo ser divulgado na internet, mostrando uma reunião entre secretários e PMs, onde os envolvidos afirmam que compraram votos em eleições passadas, que seguiram viaturas da Polícia Federal nas eleições para praticar crimes longe dos agentes, e que trariam bandidos envolvidos com milícias e crime organizado para serem presos em uma operação “forjada” pela polícia.

Nesta quinta, a sede da PF ouviu o depoimento do diretor presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), Armando do Valle, o do secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, e o do secretário de Estado de Administração, Fabrício Barbosa.

Na mesma oportunidade, também foram ouvidos o comandante das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), tenente-coronel Jackson Ribeiro, capitão Guilherme Navarro, chefe do setor de inteligência da Rocam, e a proprietária da casa onde a gravação foi feita, Adriana Cidade.

A PF informou que, até o momento, ninguém foi preso, mas que as investigações continuam para esclarecer o cometimento de crimes eleitorais ocorridos no Amazonas.

A operação mobilizou cerca de 50 policiais federais, que cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em locais identificados durante as investigações em Manaus, começando por volta das 6h. Policiais estiveram em um apartamento na avenida Darcy Vargas, no bairro Parque 10, e em um condomínio no bairro Adrianópolis, ambos na Zona Centro-Sul de Manaus. Até o momento, ninguém foi preso.

Além dos mandados de busca, a Justiça Eleitoral proibiu o acesso dos investigados à cidade de Parintins e a comunicação entre eles e com coligações partidárias locais. Os policiais militares envolvidos serão apresentados na sede da PF para prestar esclarecimentos.

O advogado de Armando do Valle esteve presente, mas não se manifestou. As defesas dos demais envolvidos também não quiseram comentar.

A investigação começou a partir de um vídeo gravado em 2 de agosto deste ano na casa de Adriane Cidade, prima e ex-assessora do deputado estadual Roberto Cidade, candidato a prefeito de Manaus com apoio do governo do Amazonas. As imagens mostram uma reunião entre ex-secretários e policiais militares, onde admitem ter comprado votos em eleições passadas, seguido viaturas da PF para cometer crimes sem serem vistos, e planejam trazer bandidos ligados a milícias e crime organizado para serem presos em uma operação “forjada” pela polícia.

Durante as investigações, a PF encontrou indícios de ameaças de líderes comunitários ligados a uma facção criminosa nacional de tráfico de drogas, que proibiram candidatos de acessar certos bairros. Também foram identificados indícios de inércia de agentes públicos em coibir essas ameaças.

O governo do Amazonas emitiu uma nota na quinta-feira, informando sobre a exoneração dos secretários e afirmando que a medida visa garantir a lisura das investigações, permitindo que os citados se defendam de forma justa.

