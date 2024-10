Jovem mata mãe idosa a martelada, no interior do AM

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (3), por homicídio qualificado contra a própria mãe, que tinha de 61 anos. A prisão ocorreu no bairro Campo do Oriente, no município de Coari, interior do Amazonas.

Conforme o delegado José Barradas, o crime ocorreu na terça-feira (1º), quando o homem agrediu sua mãe com marteladas e com um alicate. A vítima foi socorrida, mas faleceu na quarta-feira (2).

“Após o registro do Boletim de Ocorrência (BO), a equipe policial começou a apurar o caso e conseguiu a localização do suspeito, ocasião em que saíram em diligência e efetuaram a sua prisão em flagrante”, disse o delegado.

Segundo o delegado, em depoimento, o homem, quando perguntado sobre a motivação do crime, negou que teria o cometido. Todavia, algumas testemunhas confirmaram que ele seria o autor.

O homem responderá por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱