Homem atira contra cabeça de sobrinho durante discussão no interior do Amazonas

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (3), por tentativa de homicídio do próprio sobrinho, de 20 anos, na comunidade Nogueira, no município de Alvarães, interior do Amazonas. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, mas sobreviveu.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, a equipe policial tomou conhecimento do caso após recebimento de denúncias, informando que o jovem havia sido atingido por disparo de arma de fogo, logo após uma discussão com o tio, que resultou em uma luta corporal entre ambos, durante a madrugada de hoje.

“Na ocasião do crime, o suspeito desferiu um tiro de espingarda calibre 16 na cabeça do jovem. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimentos médicos e sobreviveu ao atentado”, explicou Lopes.

Ainda segundo a autoridade policial, os policiais iniciaram imediatamente as diligências para capturar o infrator, que foi preso em flagrante. Ele apresentava algumas lesões decorrentes da briga e também sinais de embriaguez.

O homem responderá por tentativa de homicídio simples e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

