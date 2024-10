‘Capeta mandou’ diz avó após jogar óleo quente em neto de 2 anos

Uma avó foi presa após jogar uma panela de óleo fervendo no próprio neto, de apenas 2 anos de idade, na localidade de Santo Antônio, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A criança sofreu queimaduras de segundo grau em partes do corpo e foi encaminhada para o hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana, onde segue internada.

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) efetuaram a prisão nesta quarta-feira (2) na casa onde o crime ocorreu.

A ação foi realizada após trabalho de inteligência da unidade. A avó foi autuada por lesão corporal

Em depoimento, a filha da mulher e mãe da criança afirmou que no momento do crime a suspeita dizia que tinha jogado o óleo quente porque “o capeta mandou”. Além disso, a avó teria xingado o neto na hora do crime.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱