Pai é preso após ameaçar e sequestrar filho que morava escondido com a mãe

Duas pessoas suspeitas de sequestrar um menino de três anos na cidade de Japaratinga, no interior de Alagoas, foram presas na quinta-feira (3). Um deles é o pai da criança. O menino foi resgatado e entregue a mãe. Além dos presos, uma outra pessoa identificada pela polícia, está foragida.

Em depoimento, a mãe da criança, de 28 anos, disse que estava em casa com os filhos quando os suspeitos invadiram a residência. Segundo ela, o pai da criança apontou um revólver e fez ameaças. Ele também apontou a arma para a criança enquanto pedia para que a jovem entregasse todos os documentos da família. Em seguida, fugiu do local com o filho em um carro branco dirigido pelo outro preso.

A jovem é natural de Penedo e contou que sofria constantes agressões física e verbal, traição, ameaça e outros abusos quando moravam juntos na cidade de Itapemirim, no Espírito Santo. Ela decidiu fugir e estava morando escondida em Japaratinga, mas foi localizada por ele.

Crime premeditado

A mulher contou que um dia antes do crime recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou com funcionária da Secretaria de Assistência Social de Itapemirim, informando que a solicitação do Bolsa Família que ela fez havia sido liberada e que para que o processo fosse concluído, era necessário a visita de uma assistente social à casa onde a família morava. Sem desconfiar que se tratava do ex-companheiro, a jovem informou a localização deles e ficou aguardando a visita.

Após o sequestro, os policiais foram informados que os suspeitos estavam no município de Porto Calvo a procura de um carro para viajar para a Bahia, mas nenhum motorista aceitou a corrida. Os policiais foram até o local e prenderam os dois suspeitos, um deles é um filho mais velho do autor do sequestro. A criança foi resgatada e devolvida para a mãe.

Com a dupla a polícia encontrou dois revólveres que foram apreendidos. A mãe da criança solicitou uma medida protetiva, pois teme pela vida dela e dos filhos.

Os suspeitos podem ser indiciados pelos crimes de ameaça, violência doméstica contra a mulher, sequestro e cárcere de fogo, além de roubo com uso de arma de fogo.

