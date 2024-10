Amazonenses são premiados por jogo educacional durante SBGames 2024

Pesquisadores amazonenses receberam o prêmio de “Best Paper Award” pela criação de um jogo analógico voltado para a aprendizagem de temas de computação na graduação.

O reconhecimento ocorreu na cerimônia de encerramento do 23º Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames 2024), na noite de quinta-feira (3), realizado na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul.

Realizado pela primeira vez no Amazonas, o SBGames é o principal evento do segmento do país, e foi promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e organizado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Durante quatro dias, Manaus se tornou a capital nacional dos games, com mais de 600 participantes, entre professores, pesquisadores, estudantes e empresários do setor.

O trabalho acadêmico baseado no desenvolvimento de um jogo de tabuleiro chamado ZeroByte foi premiado na trilha Educação, ficando em terceiro lugar na categoria Artigo Completo.

Na mesma noite, também foram premiados outros ensaios, games digitais e analógicos, tanto de entretenimento quanto os classificados como “serious”, criados para oferecer algum impacto social.

Dos cinco autores do artigo, três são da UEA: Marcela Pessoa (UEA), Fernanda Pires (UEA), Luma Seixas (UFBA), José Carlos Duarte (Ufam), Jeara Machado (UEA) e Rafaela Melo (Ufam).

A professora da EST/UEA, Fernanda Pires, explica que o jogo premiado se destina ao ensino de temas de Computação, para ser utilizado na disciplina de Introdução à Computação.

“O trabalho que foi premiado é o resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso de um dos nossos estudantes, que é um jogo de tabuleiro para aprendizagem de temas de computação para ser utilizado na disciplina de Introdução à Computação. Embora o trabalho seja resultado do exercício de um dos nossos estudantes, várias pessoas do laboratório participaram, fizeram uma parte. A gente está muito feliz”, ressaltou.

Manaus na rota da indústria

Simultaneamente ao SBGames 2024, a EST/UEA também foi sede do 26º Simpósio de Realidade Virtual e Aumentada (SVR), da 37ª Conferência sobre Gráficos, Padrões e Imagens (Sibgrapi) e da 23ª Conferência Internacional sobre Computação de Entretenimento (Icec). Esta última é realizada pela International Federation for Information Processing (Ifip).

Ao fazer o balanço final dos quatro eventos, o diretor da EST/UEA, Prof. Dr. Jucimar Maia Júnior, enfatizou o papel pioneiro da universidade em inserir o Amazonas na rota do mercado bilionário dos jogos eletrônicos.

“Os quatro eventos foram excelentes e superaram as expectativas. Conseguimos mostrar para todo o Brasil que aqui em Manaus, na UEA, nós fazemos jogos, ciência e tecnologia de ponta. Manaus entrou na rota internacional dos games e vamos entrar nesse mercado com tudo, gerando emprego, renda e formando, cada vez mais, profissionais de qualidade. Em nome do nosso reitor, André Zogahib, agradeço a todos que fizeram parte deste momento histórico”, ressaltou.

Realização e apoio

As edições 2024 do SBGames, SVR, Sibgrapi e Icec foram patrocinadas pelo Instituto SiDi, Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, Instituto de Pesquisas Eldorado, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Governo Federal, e empresa Tutiplast.

Os eventos tiveram apoio das empresas Callidus e TecToy; Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa; Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa); Centro Universitário Fametro; Ludus Lab; Federação Amazonense de E-Sports (Faesp); e Grupo Solar, através das marcas Coca-Cola, Fanta, Crystal Purificada e Monster Energy.

