Homem é preso por provocar incêndio em área de mata em Humaitá

Um homem de 46 anos foi preso, na quinta-feira (3), por provocar incêndio em uma área de mata, em Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus). O homem tinha um martelo, um terçado e um isqueiro.

A prisão foi registrada no escopo da operação Ibirá 2, realizada pelos policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental em conjunto com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama).

Nesta quinta-feira, durante a fiscalização realizada na Vila Realidade, localizada no quilômetro 107, as equipes identificaram fumaça. Ao terem se aproximado do local, flagraram o homem de 46 anos.

As equipes policiais e do Ibama realizaram intervenção e evitaram que o fogo se propagasse. O suspeito foi preso e com ele apreendidos um martelo, um terçado e um isqueiro.

O suspeito foi encaminhado a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá. De acordo com o delegado Torquato Mozer, o homem foi autuado em flagrante por provocar incêndio em mata ou floresta, conforme o Artigo 41, da Lei de Crimes Ambientais.

Outras prisões

Entre o dia 30 de abril até esta quinta-feira (3), 192 pessoas foram presas no Amazonas por suspeita de prática de crimes ambientais.

Entre os presos está um homem, de idade não divulgada, preso no último dia 23 de setembro.

A prisão do suspeito foi realizada em flagrante por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), após ser identificado como o responsável por provocar um incêndio de grandes proporções, em um residencial, localizado no conjunto Jardim Sakura 2, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

