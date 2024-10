Práticas sustentáveis acompanham pequenos negócios e consumidores

A preocupação com o meio ambiente e a promoção de práticas sustentáveis tem envolvido consumidores e donos de pequenos negócios.

É o que mostra pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que aponta que 88% da população tem adotado mais de cinco práticas sustentáveis no cotidiano.

Evitar jogar lixo nas ruas, evitar o desperdício de água, de comida e de energia, reduzir a produção de lixo, reaproveitar a água e adotar serviços compartilhados são algumas das ações realizadas.

Entre os microempreendedores individuais (MEI), a sustentabilidade também recebe uma atenção especial.

De acordo com pesquisa do Sebrae, que relacionou dez ações de sustentabilidade e questionou quais delas eram praticadas nas empresas, houve crescimento em todas as medidas; e a iniciativa mais praticada pelos MEI é o controle do consumo de energia (para 75% dos entrevistados), seguida do controle do consumo de água (67%) e da separação de lixo para coleta seletiva (64%).

Já entre as micro e pequenas empresas, a única medida que registrou queda foi o controle do consumo de energia, que foi citado por 74% dos entrevistados em 2022 e 70% este ano.

“Para além de uma questão de respeito ao meio ambiente e às demandas de consumidores cada vez mais esclarecidos e exigentes, a pauta da sustentabilidade ambiental também diz respeito à redução dos custos de operação dos pequenos negócios, com a diminuição do desperdício e aumento da eficiência”, ressalta o presidente do Sebrae, Décio Lima.

“A sustentabilidade é um conceito que não tem mais volta e a missão do Sebrae é ser parceiro das empresas nesse caminho”, completa.

*Com informações da assessoria

