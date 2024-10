Zona Leste celebra o mês das crianças com brincadeiras e promoções em Manaus

Em celebração ao mês das crianças, o Shopping Grande Circular promove uma série de atrações especiais para as famílias ao longo de outubro, em Manaus.

A programação no sábado (5) contará com recreação a partir das 15h na praça de alimentação. Tradicionalmente, essa temporada é muito esperada pela criançada, que se anima com as atividades e surpresas preparadas especialmente para elas.

O mês das crianças no centro de compras já virou um marco na Zona Leste de Manaus, reunindo famílias para momentos de lazer e diversão.

“A combinação de oficinas criativas, espetáculos teatrais e espaços de recreação é perfeita para entreter e educar ao mesmo tempo. Considero que essas atividades não só proporcionam diversão, mas também incentivam o desenvolvimento de habilidades, como a criatividade e o trabalho em equipe”, afirma Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular.

Promoção das Crianças

Entre os dias 4 e 12 de outubro, os clientes que realizarem compras a partir de R$ 100,00 ganham um ingresso para o cinema, válido para filmes 2D e Mega.

As trocas das notas fiscais podem ser feitas no Center Diversões, situado no piso L3, garantindo diversão extra para as famílias aproveitarem os filmes em cartaz.

Programação recreativa

Nos dias 5 e 12 de outubro, ocorre a “Diversão no SGC com Bebeto”, oferecendo um espaço de recreação com oficinas infantis e espetáculos teatrais na praça de alimentação das 15h às 18h.

E das 16h às 19h, a programação inclui a oficina de papercraft, focada em esculturas de papel e exposição no Piso L2, em frente à Sorveteria Toya.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱