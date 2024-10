Projeto promove gravação de DJ sets aberta ao público em Manaus

Evento ocorre neste domingo (6), a partir das 18h, no CoCASA Coworking

Um projeto que envolve curadoria de música eletrônica, rádio e criação de acervo da diversidade de sons que tocam em Manaus, em 2024.

Essa é a proposta da Kabine, evento promovido pela rádio K9999, que realiza sua segunda edição neste domingo (6), no CoCASA Coworking (Rua Luis Lopes, 32 — Parque 10 de Novembro, Manaus), a partir das 18h, com entrada gratuita. Será uma hora de gravação de set para cada DJ convidado: Quieel, Jotap, Alba e Vandalo.

A proposta surgiu do objetivo de documentar e disseminar o talento, a técnica e a curadoria musical de DJs manauaras.

O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, executada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

“É uma forma de ampliar o alcance dos artistas, exportando, por meio da rádio digital, o que é produzido aqui; ao mesmo tempo, fortalecemos a cena de música eletrônica na região”, explica Ezequiel Pauchner, um dos idealizadores do projeto.

Os DJs convidados passam pela curadoria dos organizadores, que selecionam conforme a diversidade musical e representativa de cada um.

“Todos os DJs da primeira edição da Kabine são pessoas trans, que tocam música eletrônica em eventos em Manaus e em diversos estados do Brasil. Para a segunda edição, além de incluir os organizadores que também são artistas, convidamos dois nomes que fomentam coletivos de música eletrônica em Manaus”, ressaltou João Paulo, também idealizador da rádio K9999.

Os sets das duas edições da Kabine ficarão disponíveis no acervo digital da rádio, na plataforma SoundCloud: https://on.soundcloud.com/ZdxxQz5sHsjm4bxS6

Os artistas

A primeira edição recebeu os DJs Guillerrrrmo, Pedrovisk, Koka e M4fel. Conheça os convidados da segunda edição: Jotap é o projeto de pesquisa e curadoria musical do multiartista João Paulo Corrêa, paraense que mora em Manaus e, há mais de 2 anos, toca clássicos em qualquer vertente, em sets que passeiam pelo downtempo e pelo high bpm de um jeito quente, com a pitada de ouro do bom e velho tecnobrega, gênero em que se considera pesquisador nato.

Alba é DJ e produtora cultural amazonense, atuante nos municípios de Manaus e Novo Airão, através do coletivo ARHE. A DJ tem paixão por faixas com graves fortes e elementos de piano que vão ao encontro do house, o gênero mais influente em suas pesquisas.

Vandalo é diretor criativo e produtor cultural há 6 anos, com pesquisas voltadas ao desenvolvimento de projetos com música, dança e audiovisual em comunidades e contextos periféricos.

Por fim, Quieel é um produtor cultural cofundador da Rádio K999. A relação do artista com a discotecagem floresceu após muitos anos de imersão nas pistas e na produção de eventos, sua pesquisa sonora é influenciada pelo house e suas vertentes.

A Rádio K9999

O projeto surgiu com duas frentes de atuação: o projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, executada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e a parceria com a Function FM, rádio digital baseada em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Alcançando, também, o objetivo de difusão da produção dos artistas manauaras, o fruto da parceria é uma residência musical no site da Function, que transmite um set de artistas selecionados pela K9999 em cada primeira sexta-feira de todos os meses.

Nesta sexta-feira (04/10), aconteceu a sexta transmissão da curadoria K9999 na Function, a partir das 18h30 no site functionfm.com. Paralelo a isso, as gravações também estão disponíveis em audiovisual, no YouTube da rádio: youtube.com/@kayfournineradio.

Mais informações sobre a rádio e os projetos podem ser encontrados no perfil do instagram.com/k9999radio.

*Com informações da assessoria

