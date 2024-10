Empreendedores do Amazonas confirmados na Expo Favela Innovation Brasil 2024

Os expositores foram selecionados durante a etapa estadual, e concorreram com mais 40 empreendedores

Dez empreendedores vão representar o Amazonas na Expo Favela Innovation Brasil, que acontece entre os dias 6 e 8 de dezembro, em São Paulo.

Sapopema Biojoias, Val França Ecojoias da Amazônia, Ateliê Derequine, Flor Silva, Fusão de Sabores, Starthabil, Talles Mattos Arquitetura, Ateliê Decompor, Innatus Hub e Absorvente Jaci estão confirmados na maior feira de negócios de favela com a proposta de visibilidade às iniciativas desenvolvidas nas periferias e oportunidade de chamar atenção de investidores do mundo inteiro.

Os expositores foram selecionados, na sexta-feira (4), durante a etapa estadual, e concorreram com mais 40 empreendedores.

Fabiana Carioca, vice-presidente da Central Única das Favelas (CUFA) no estado, explica que os participantes foram avaliados em dois momentos por jurados e os critérios foram história inspiradora, inovação, conhecimento do negócio, planejamento do financeiro e de visibilidade, impacto na comunidade e visão de futuro.

“Os contemplados do Amazonas vão participar de uma nova fase, com 300 empreendedores de todo Brasil, para sair um novo top 10. Em seguida, os expositores participam da final e o vencedor ganha R$ 80 mil e tem a possibilidade de um investidor ampliar a iniciativa dele”, pontua Fabiana Carioca.

“É uma grande vitrine, uma grande oportunidade de apresentar talentos e bons negócios”.

Valdenira França, da Val França Ecojoias da Amazônia, afirma que vai levar o nome dos artesãos e empreendedores do estado para o evento em São Paulo.

“É uma honra participar desse projeto, estou emocionada, porque passamos por muitas dificuldades e preconceito”, declara Valdenira França. Esse evento veio para fazer a diferença, eu estou no top 10 e vou levar os outros junto comigo”.

Representatividade

Ana Morales, da Fusão de Sabores, reforça que a Expo Favela abre as portas para que pessoas das periferias possam ter mais representatividade. Ela destaca ainda o acolhimento do projeto com todos os participantes.

“Estou muito feliz de estar aqui e enxergar essa oportunidade de levar a Fusão de Sabores para outro patamar”, comenta a empreendedora venezuelana que reside há cinco anos no Brasil.

Para Regina Ramos, da Sapopema Biojoias, ocupar espaços é muito importante, principalmente para pessoas que têm dificuldade até para sair da comunidade. Moradora da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, próximo a Novo Airão, que só tem acesso fluvial, ela diz que escoar o produto é difícil por conta da logística.

“Tenho buscado espaço para falar da população ribeirinha, que é invisibilizada, então é importante mostrar que podemos, que conseguimos”, afirma Regina Ramos.

Olinda Marinho, da Innatus Hub, ressalta que a Expo Favela deixa um legado de valorização. À frente de uma escola multidisciplinar de jovens empreendedores, ela adianta que o objetivo é formar líderes que entendam o potencial de cada município do Amazonas.

“Foi uma experiência diferente, eu, que já estou acostumada, fiquei nervosa. Estava concorrendo com pessoas que conhecemos e admiramos, mas foi uma honra estar desse outro lado da banca”, comenta Olinda Marinho.

Expo Favela Amazonas

A Expo Favela Innovation no Amazonas aconteceu nos dias 3 e 4 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques.

A programação contou com palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles, games, batalha de break e batalha de rima, entre outras iniciativas.

O evento tem patrocínio da Bemol, Coca Cola, Instituto Evereste, Clube Pop, apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e realização da CUFA Amazonas e Favela Holding.

