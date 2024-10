Brasil e Argentina disputam a final da Copa do Mundo de Futsal neste domingo (6)

Pela primeira vez na história, Brasil e Argentina vão se enfrentar numa final de Copa do Mundo. A partir de 11h (horário de Manaus), as seleções duelam na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão. A partida será transmitida por Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e FIFA+ (streaming).

Pentacampeã, a Seleção Brasileira de Futsal volta à final pela primeira vez desde 2012, quando foi campeã depois de vencer a Espanha por 3 a 2, na Tailândia. A Argentina tem um título mundial, conquistado em 2016, mas a equipe é a atual vice-campeã da Copa do Mundo. Na ocasião, a albiceleste foi derrotada por Portugal, na Lituânia, em 2021 – na semifinal, os argentinos eliminaram o Brasil, vencendo por 2 a 1.

Em entrevista coletiva antes do treino para ajustes finais da Seleção Brasileira, o treinador Marquinhos Xavier afirmou que o clássico sul-americano na decisão é a prova da força do futsal no continente.

Treinador Marquinhos Xavier concedeu coletiva antes do último treino do Brasil. Foto: Leto Ribas/CBF

“Feliz e motivado para esse final. Com certeza, nós faremos de tudo e entregaremos tudo nessa última partida. O fato de nós estarmos aqui hoje, Brasil e Argentina, numa grande final, na Ásia Central, é uma demonstração de que a gente popularizou o futsal pelo mundo e contribuiu para o crescimento da modalidade em todos os continentes. Então, acredito muito que após todos esses anos, Brasil e Argentina vão presentear o mundo novamente com uma grande final”, disse o treinador.

Retrospecto

As duas seleções já se enfrentaram sete vezes na Copa do Mundo de Futsal. A Seleção Brasileira venceu seis confrontos, mas os argentinos levaram a melhor no último. Na semifinal da edição de 2021, a Argentina venceu o duelo por 2 a 1. Mas essa rivalidade tem um capítulo recente, a final da Copa América, disputada em fevereiro. A Seleção Brasileira venceu por 2 a 0 e foi campeã.

“Enfrentaremos uma equipe que sabe se defender muito bem, uma equipe que tem uma força mental muito grande também. Por outro lado, nós também adquirimos todas essas capacidades. Chegamos com o objetivo, claro, de identificar e neutralizar algumas ações, e isso está no plano estratégico. Tenho absoluta certeza que vai ser um jogo muito dinâmico, muito imprevisível, principalmente sobre o ponto de vista do resultado”, completou Marquinhos.

