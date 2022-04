Wilson Lima inaugura primeira unidade do Cetam no Alto Solimões

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima entregou, nesta quarta-feira (20), a primeira unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) da calha do Alto Solimões, no município de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus). A construção, que começou há nove anos e ficou abandonada em governos anteriores, recebeu investimento de R$ 2,4 milhões e foi entregue com capacidade para ofertar 1.280 vagas por ano em cursos profissionalizantes.

“Depois da pandemia a gente tem algumas crises que precisam ser superadas. Uma delas é a fome, e a outra é o desemprego. E o que a gente quer aqui no interior é oportunidade, é isso que a gente está fazendo no momento em que a gente inaugura uma estrutura como essa, que dá oportunidade para as pessoas”, destacou Wilson Lima.

Entre os cursos a serem disponibilizados à população estão artesanato, gastronomia e corte e costura.

“São cursos que são escolhidos de acordo com a necessidade aqui do município de Benjamin Constant e da região. A gente consulta a sociedade para saber quais são os cursos para atender quem mora aqui e qualificar quem tanto precisa”, ressaltou o governador.

Wilson Lima desembarcou em Benjamin Constant para acompanhar ações e serviços do programa Governo Presente, que também chega nesta quarta-feira a Tabatinga.

Acompanharam o governador o deputado federal Átila Lins; os deputados estaduais Therezinha Ruiz, Sinésio Campos, Cabo Maciel, Saullo Vianna, Belarmino Lins, João Luiz e Abdala Fraxe; e o prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy; além de secretários estaduais e vereadores.

Ampliação da oferta

O Cetam já capacitava profissionais em Benjamin Constant desde 2005, mas, por não ter uma estrutura própria para a execução dos cursos, utilizava salas de escolas das redes municipal e estadual de ensino.

“Nós sempre tivemos aquele impasse de depender das salas ociosas nas escolas para desenvolver os cursos. Hoje nós temos toda uma estrutura para oferecer para os alunos, funcionaremos nos três turnos, e isso trará muito mais oportunidade para a população”, observou Kedla dos Santos, gerente do Cetam do município.

Filho de Benjamin Constant, o técnico de enfermagem Sandro Batista já foi aluno do Cetam e elogiou a iniciativa.

“Estou muito feliz em ver o Cetam implantado em Benjamin Constant, é um orgulho nós termos esse prédio”, afirmou Sandro.

Emocionado, ele relembrou as oportunidades que já obteve a partir da qualificação profissional.

“O Cetam proporcionou muitas coisas na minha vida. A partir do momento em que me formei pelo Cetam, as portas do mercado de trabalho se abriram, e isso proporcionou dias melhores para e mim e minha família”, comentou Sandro, ao ressaltar que a esposa também foi aluna do centro de educação, concluindo os cursos de confeitaria de bolos e gastronomia.

Estrutura

A nova escola tem uma área construída de 1.425,53 metros quadrados e faz parte do planejamento estratégico do Governo do Estado para a ampliação da oferta de cursos de capacitação profissional no interior. As obras foram executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Entre os diferenciais da unidade de Benjamin Constant está a sala multiuso, um espaço de compartilhamento com mais de uma atividade, em horários diferenciados ou concomitantes, a depender se os cursos forem correlatos.

Além da sala multiuso, a unidade contará com outras cinco salas de aula, um laboratório de informática, uma biblioteca e espaço administrativo com recepção, administração e sala dos professores.

*Com informações da assessoria

