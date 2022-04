Prato Cheio é inaugurado em Tabatinga, no AM

A inauguração integra a programação do Governo Presente, que chega à região do Alto Solimões

Tabatinga (AM) – O governador Wilson Lima inaugura, nesta quarta-feira (20), mais uma unidade do Prato Cheio no interior, desta vez em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

A inauguração integra a programação do Governo Presente, que chega à região do Alto Solimões, onde também será inaugurada a primeira escola do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros da capital).

O Prato Cheio de Tabatinga será na modalidade Cozinha Popular e vai servir, gratuitamente, 400 litros de sopa por dia, de segunda a sábado, a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em Benjamin Constant, o novo Cetam tem mais de mil metros quadrados e vai ofertar 1.280 vagas em cursos de qualificação por ano.

Em Tabatinga, o governador Wilson Lima também inaugura um posto da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) e a Sala de Situação em Saúde do Alto Solimões, reforçando a vigilância em saúde na tríplice fronteira (Brasil, Peru e Colômbia).

Ele também visita obras do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) e firma convênio de R$ 1,4 milhão para auxiliar a Prefeitura da cidade a revitalizar 53 quilômetros de vicinais.

Bruno Zanardo e Lucas Silva / Secom

Em Benjamin Constant, o governador anuncia investimentos de R$ 4 milhões para ampliar a rede de distribuição do Sistema de Abastecimento de Água da cidade.

Na programação do Governo Presente em Tabatinga e Benjamin Constant haverá, ainda, ações de cidadania, como a emissão de documentos; repasse de kits de segurança a mototaxistas e motofretistas que participam do programa Detran Cidadão; liberação de crédito pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), e repasse de fomento a associações do setor social e rural contempladas em editais do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Os produtores rurais dos dois municípios receberão Cartões do Produtor Primário, Cadastros Ambientais Rurais e Declarações de Aptidão do Pronaf.

A Secretaria de Estado de Cultura de Economia Criativa entrega à Prefeitura de Benjamin Constant um kit “Salas de Cultura”, com instrumentos musicais e material didático para aulas de Dança, Teatro, Música, Artes Visuais, Maquiagem Artística, além de projetor e de uma Estação da Leitura do Mania de Ler.

