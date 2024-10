“Desejo boa sorte”, diz Roberto Cidade após perder no primeiro turno em Manaus

O deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), após perder no primeiro turno, agradeceu aos mais de 187 mil eleitores que votaram nele para prefeito de Manaus. Ele era apontado como favorito para o segundo turno.

O candidato do União Brasil conquistou 17,01% dos votos válidos, alcançando o quarto lugar entre os sete prefeituráveis, ficando atrás do atual prefeito David Almeida (Avante), Alberto Neto (PL) e Amom Mandel (Cidadania). Dessa forma, o segundo turno será entre Almeida e Alberto Neto.

Roberto Cidade chegou a dizer, na manhã deste domingo (6), durante votação, estar confiante com segundo turno, mas não conseguiu o feito mesmo com o apoio de Wilson Lima (UB).

Após o resultado, Roberto Cidade agradeceu o voto a sua proposta para mudar Manaus. “Guardarei com carinho o apoio que recebi nesta caminhada. A todos que me ouviram, que me receberam em suas casas, que andaram comigo pelas ruas, meu sincero abraço. A Manaus, desejo boa sorte e que nunca perca a vontade de mudar”, diz nota.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱