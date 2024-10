Foragido da Justiça é recapturado após sofrer acidente de trânsito em Manaus

Homem recebia atendimento do SAMU quando os PMs realizaram os procedimentos e constataram a ordem judicial

Um foragido da Justiça foi recapturado na tarde de domingo (6), no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. A prisão foi efetuada durante atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, sem vítimas fatais, na avenida André Araújo.

Segundo a equipe policial, no local do fato, foi constatado o acidente, onde o motorista do automóvel sofreu ferimentos e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Durante os procedimentos policiais, foi constatado, junto ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), que o homem possuía mandado de prisão em aberto.

O homem foi levado pelo SAMU até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto para atendimento médico e, em seguida foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

