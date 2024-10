Homem é preso ao descumprir medida e perseguir esposa pela terceira vez no AM

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante no sábado (5), por descumprimento de medida protetiva e violência doméstica contra a esposa, de 51 anos, em Barcelos, no interior do Amazonas. Essa é a terceira vez que o autor é preso pela mesma prática, em um intervalo de 7 dias.

De acordo com o delegado Rodrigo Monfroni, da 75ª DIP de Barcelos, o autor havia sido preso nos dias 20 de setembro e 3 de outubro, por perseguição contra sua filha e sua esposa e por ameaçar uma outra mulher, de 58 anos.

Após a segunda prisão, ele foi liberado em audiência de custódia, sob diversas medidas cautelares de não se aproximar das vítimas e nem do local onde elas residem.

“Em menos de 24 horas após a audiência de custódia, novamente ele descumpriu a ordem judicial, sendo flagrado tentando invadir a residência da ex-esposa, proferindo várias ameaças verbais. A vítima nos informou sobre o que teria acontecido e fomos ao local e efetuamos a prisão dele, integrada com a Polícia Militar”, disse o delegado.

Conforme o delegado, foi feita a solicitação de prisão preventiva do homem e ele está custodiado em Barcelos, aguardando transferência para uma unidade prisional de Manaus.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

