VÍDEO: homem é detido após tacar fogo em apartamento na Zona Sul de Manaus

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi detido na manhã desta segunda-feira (7), após tacar fogo em seu próprio apartamento, localizando na rua 32, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Testemunhas informaram que o homem chegou no local visivelmente embriagado, e por algum motivo desconhecido, colocou fogo no apartamento. Os vizinhos entraram em pânico e acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou ao prédio e conseguiu conter as chamas.

Não houve registro de feridos, apenas perda de bens materiais. O suspeito ficou detido no local até a chegada da polícia.

