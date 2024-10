VÍDEO: Área no Porto da Terra Preta, em Manacapuru, desaba e gera prejuízos

Um desbarrancamento atingiu uma área no Porto da Terra Preta, em Manacapuru, e gerou prejuízo aos moradores do município, na tarde desta segunda-feira (7).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um morador relata o incidente, mostrando que um veículo acabou sendo arrastado pelo fenômeno “terras caídas”. No vídeo, uma testemunha diz que há aproximadamente 200 vítimas, mas ainda não há informações que confirmem a versão do morador.

As embarcações que também estavam atracadas no porto, foram levadas. Órgãos municipais, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil já estão no local para prestar apoio.

Vale lembrar que o Porto da Terra Preta é extremamente importante para a economia do município, pois o local é um ponto estratégico para o transporte de mercadorias e passageiros, além de abrigar o Terminal Hidroviário e a Secretaria Municipal de Pesca (Sempa).

Em nota, a prefeitura de Manacapuru lamentou o ocorrido e informou que as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estão trabalhando. No momento, não há informações sobre vítimas.

