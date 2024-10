Homem é preso por vender filho de 11 meses por R$ 5 mil para fazer apostas online

De acordo com as autoridades, o suspeito, identificado como RA, usou o dinheiro para apostar em jogos de azar e comprar itens pessoais

Um homem de 36 anos foi preso em Tangerang, Indonésia, após vender seu filho de 11 meses por cerca de R$ 5 mil. Segundo as autoridades, o suspeito, identificado como RA, utilizou o dinheiro para apostas em jogos de azar e para comprar itens pessoais.

A mãe do bebê denunciou o desaparecimento da criança à polícia ao voltar do trabalho e não encontrá-la em casa. Os compradores do menino também foram detidos e estão ligados a redes de tráfico de pessoas.

O chefe da polícia local, Zain Dwi Nugroho, relatou que a mãe pressionou RA até ele confessar a venda do filho.

“Ela o levou ao Departamento de Polícia da Cidade de Tangerang para registrar a denúncia”, afirmou Nugroho.

Embora RA tenha inicialmente alegado que vendeu a criança para quitar dívidas, a investigação revelou que ele gastou o dinheiro em apostas online.

A Comissão Indonésia de Proteção à Criança (KPAI) condenou a situação e destacou a necessidade de medidas mais rigorosas para proteger crianças e combater o tráfico infantil na região.

