Mulher cancela casamento 15 dias antes e troca noivo pela madrinha

Prestes a se casar, uma noiva acabou mudando os planos de seu casamento e terminou com o noivo. Contudo, isso não significa dizer que seu sonho de subir ao altar chegou ao fim. Na verdade, Kayla Doody, de 29 anos, “trocou” o futuro marido pela então madrinha e amiga, Erika.

“Com meu pai no meu braço e meu vestido de noiva flutuando ao meu redor, eu nunca estive tão feliz. Então, vi minha futura esposa me esperando e meu sorriso ficou ainda maior. Esse pode ter sido meu segundo noivado em seis meses, mas não havia dúvidas em minha mente de que ela era meu amor para sempre”, comentou a personal trainer ao jornal The Sun.

Kayla cresceu em Houston, Texas, nos Estados Unidos, e contou que sofreu bullying na escola por causa da sua aparência. “Nunca me senti encaixada. Embora eu tenha namorado garotos e até beijado algumas garotas para tentar chamar a atenção deles, nada disso era sério. Minha autoestima estava tão baixa que eu não achava que era boa o suficiente para ser amada por ninguém.”

Ela e seu então noivo, Harry (nome fictício), se conheceram em setembro de 2013, aos 18 anos, quando estavam na faculdade. “Por anos, fomos amigos, andando com o mesmo grupo, mas com o tempo nos aproximamos e, em 2018, nos tornamos um casal. Eu me sentia acomodada e confortável, mas sabia no meu coração que não estava perdidamente apaixonada por Harry.”

Quando atuava como personal trainer, Kayla conheceu Dan (nome fictício) em dezembro de 2021 e, quase um ano depois, ficou amiga da esposa do cliente, Erika. “Em poucos meses, Erika e eu éramos melhores amigas, trocávamos mensagens diariamente e saíamos como um quarteto com nossos parceiros”, revelou Kayla ao jornal.

Em fevereiro de 2023, Kayla e Harry ficaram noivos. No entanto, em agosto do mesmo ano, quando Erika revelou para Kayla que ficou com uma mulher e estava se separando de Dan, a noiva percebeu que estava apaixonada pela amiga. “Minha cabeça estava girando. Fiquei imediatamente com ciúmes dessa outra mulher, e de repente percebi que tinha sentimentos por Erika.”

“Tentei afastar esses sentimentos. No entanto, depois daquela conversa, houve uma faísca que não estava lá antes. Continuamos fazendo piadas de flerte, e quando nos olhamos, parecia elétrico. Eu dei desculpas para não ter intimidade com Harry. Percebi que estava apaixonada – mas não pelo meu futuro marido”, revelou. Noivado cancelado Não demorou muito para que as duas começassem a se relacionar, e Kayla rompeu o noivado semanas antes do grande dia. “Ouvindo a mim mesma dizer a Erika: “Vou cancelar o casamento”, senti uma onda de alívio e pânico. Mas ela não tentou me dissuadir. Nós duas sabíamos que eu tinha que fazer isso.” No dia seguinte, Kayla se sentou com Harry e disse a ele que precisava de tempo para pensar sobre o relacionamento. Uma semana depois da conversa, ela confessa ao noivo que estava apaixonada pela amiga. “Meu coração estava batendo forte. Quando confessei que estava apaixonada por Erika e que queríamos ficar juntas, Harry ficou atordoado e bravo, mas também pareceu desanimado, como se soubesse que não havia sentido em tentar salvar nosso relacionamento”, contou a personal trainer. Meses depois, Erika também admitiu o relacionamento das duas para Dan, e os dois se separaram. Em janeiro de 2024, Erika pediu Kayla em casamento. “Nós nos casamos em abril em um local de casamento íntimo cheio de flores, na frente de 60 de nossos familiares e amigos. Trocando votos, eu sabia que estava me casando com minha alma gêmea. Eu não tinha arrependimentos, nós éramos feitas uma para a outra.” “Agora moramos na Flórida e estamos muito felizes e planejando fazer fertilização in vitro e começar uma família. Comecei a escrever um livro de memórias sobre minha jornada”, disse Kayla, revelando os planos do casal para o futuro. *Com informações Metropoles

