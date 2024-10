Governo realiza segundo dia de busca e assistência às vítimas de acidente no Porto de Manacapuru

A força-tarefa montada pelo Governo do Amazonas segue, nesta terça-feira (8), com o trabalho de assistência às vítimas e buscas por duas pessoas, que desapareceram no deslizamento de terra no Porto de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

Equipes de salvamento são enviadas para atuar em acidente no Porto de Manacapuru

O acidente ocorreu na tarde da segunda-feira (7), e imediatamente foram iniciados os trabalhos de análise da estrutura colapsada, além das buscas de mergulho e superfície. Além dos dois desaparecidos, dez pessoas tiveram ferimentos leves, oito receberam alta e duas seguem internadas no Hospital Regional Lázaro Reis, de Manacapuru.

A ação conjunta está acontecendo com atuação direta de servidores do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Amazonas, Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Assistência Social (Seas), Secretaria de Segurança Pública (SSP) e das Polícias Civil e Militar.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Freitas, pontuou que as buscas foram retomadas na manhã de hoje, após ser realizada uma pausa no período noturno, por conta da baixa visibilidade no local.

“Nós tivemos no dia de ontem (07/10), com equipes da capital e do município de Manacapuru, atuando com as buscas de superfície e também atuando com mergulhadores. De forma que hoje (08/10), continuamos esse trabalho e continuaremos até encontrarmos as pessoas que estão desaparecidas”, enfatizou coronel Alexandre Freitas.

Ainda sobre os desaparecidos, o delegado titular da Delegacia de Manacapuru, Mauro Soares, destacou os registros feitos na unidade policial e investigações do caso.

“Até o momento a gente recebeu duas notificações de desaparecimento de uma pessoa do sexo masculino de aproximadamente 36 anos, e uma menor do sexo feminino de 6 anos de idade”, disse o delegado.

O secretário adjunto de Defesa Civil, coronel Clóvis, destacou o trabalho de monitoramento realizado pela secretaria durante o período de estiagem.

“Estamos nesse monitoramento não somente aqui em Manacapuru, mas em todo o estado. Já enviamos vários ofícios e recomendações para que atentem e coloquem em execução seus planos de contingência com relação a esse fenômeno de terra caída, que em decorrência das condições climáticas”, concluiu coronel Clóvis.

Após a notificação da Defesa Civil do Estado, cabe aos municípios a elaboração e execução do plano de contingência.

Saúde e assistência

Segundo a secretária adjunta de regionalização da SES, Rita Almeida, ainda na segunda-feira, nove pessoas foram levadas ao Hospital Regional Lázaro Reis, naquele município. Na manhã de hoje, uma décima vítima também compareceu ao hospital.

“A unidade hospitalar de Manacapuru, recebeu na data do sinistro, nove pacientes. E hoje (08/10) pela manhã, a unidade foi procurada por um senhor de 64 anos, que também estava no acidente, mas somente com escoriações leves, foi atendido e liberado. Então, no total nós tivemos dez pacientes admitidos na unidade hospitalar e, somente dois permanecem internados no momento”, disse a secretária adjunta da SES.

