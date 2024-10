Roberto Cidade agradece à população de Manaus pela expressiva votação no pleito municipal

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB) ocupou a tribuna, após o processo eleitoral municipal, para agradecer aos 187.566 votos obtidos na disputa para a prefeitura da capital.

“Essa é a minha primeira manifestação após eleição e é, acima de tudo, um momento de agradecimento. Agradeço a Deus pela oportunidade, a todos os deputados desta Casa que me permitiram ser candidato com amplo apoio. Vivemos uma eleição muito dura, em que dei o meu melhor, fiz tudo o que era possível para propor as melhores alternativas para Manaus, uma cidade complexa. Tive mais de 187 mil votos e agradeço por cada um deles. Nesta eleição fui alvo de denúncias absurdas e, tenho certeza, de que, se não fossem os ataques, estaríamos no segundo turno. A vontade do povo é soberana e eu sempre vou respeitar”, afirmou o deputado presidente.

Cidade recebeu o aparte de praticamente todos os parlamentares presentes no plenário Ruy Araújo, entre eles os deputados Rozenha (PMB), Felipe Souza (PRD), Mário César Filho e George Lins, ambos do União Brasil, Carlinhos Bessa (PV), Alessandra Campelo (Podemos), Joana Darc (UB), João Luiz (Republicanos) e Wilker Barreto (Mobiliza).

Apartes

O deputado Rozenha afirmou que Cidade ganhou o respeito não apenas de 180 mil eleitores, mas de milhões de manauaras.

“Vossa excelência foi, de longe, o candidato que teve a coragem de pôr os pés no chão, para buscar entender as necessidades das pessoas. Vossa excelência empenhou sua alma, a sua energia nessa campanha. É latente que o senhor buscava uma Manaus melhor e saiu imenso dessa eleição”, declarou.

Mário César Filho afirmou ter sido uma honra caminhar ao lado de Roberto Cidade na campanha municipal.

“Foi uma campanha muito difícil, mas nós sentíamos nas caminhadas o desejo por mudança, a gente via a insatisfação das pessoas com essa atual gestão. Apesar do resultado, tenho certeza de que o senhor sai dessa campanha ainda mais fortalecido”, disse.

O deputado Felipe Souza chamou atenção para o fato de Cidade ter saído de 3,6% de votos, na eleição para deputado estadual, para 17% neste pleito.

“Deus tem o tempo certo para tudo e tenho certeza de que o senhor saiu gigante desse processo. Na eleição para deputado estadual, em que foi o melhor votado do Estado, você saiu com 3,6% dos votos em Manaus para 17% dos votos nesta eleição. Quintuplicou o seu tamanho. Você está só no início da sua caminhada política e grandes coisas ainda virão”, reforçou.

Quem também declarou estar honrado pela caminhada ao lado de Cidade foi o primeiro vice-presidente da Mesa Diretora da Aleam, deputado Carlinhos Bessa.

“Me sinto honrado por estar ao seu lado nessa caminhada. Todos aqui conhecemos o tamanho do seu coração, da sua responsabilidade e o seu desejo de ser um político de excelência. Estarei ao seu lado nesse e nos seus outros projetos políticos. Você é uma grande liderança”, falou.

Segunda vice-presidente da Aleam, a deputada Alessandra Campelo também chamou atenção para a liderança que Roberto Cidade exerce no Estado.

“Pela primeira vez, a nossa geração viu alguém saindo do nosso grupo para disputar o pleito e o senhor fez uma campanha limpa. A gente via as pessoas aderindo e querendo mudança. Você sai muito maior do que entrou. Não se fala em uma eleição para o governo, prefeitura, vice-governadoria, Senado sem passar pelo seu nome. O seu nome é cotado para os principais cargos do Estado”, apontou.

Para os deputados João Luiz e George Lins, o deputado presidente sai do processo eleitoral fortalecido e com ainda mais credibilidade.

“O senhor ganhou muito em credibilidade. A população de Manaus sabe que tem uma pessoa que tem palavra, que respeita as diferenças e sabe fazer as convergências para entrar num consenso. O Amazonas tem no senhor uma pessoa diferenciada, com experiência e amadurecimento”, falou João Luiz.

“Você demonstrou nos últimos meses a sua capacidade de evoluir no processo eleitoral. Não tenho dúvidas de que muitas portas irão se abrir e que vossa excelência tem um futuro brilhante na política do nosso Estado”, completou George Lins.

Cidade também recebeu o aparte do deputado Wilker Barreto, que concorreu para a Prefeitura de Manaus.

“Você teve a oportunidade de contribuir com propostas, assim como foi o meu papel, o de apresentar alternativas alinhadas com aquilo que nós acreditamos. Não nos utilizamos de nenhum artifício sujo, como hoje é uma prática. Esta Casa legislou sobre fake news, mas temos que aprimorar essa Lei. O que muito se viu nessa campanha foram agressões, ofensas e desinformação. Precisamos legislar para impedir que o dinheiro público seja usado para irrigar a desinformação. Fizemos a nossa parte, mas o povo é soberano”, declarou.

Para a deputada Joana Darc foi um orgulho caminhar ao lado do deputado presidente.

“Fizemos o bom combate. Uma eleição ensina muito. Não vencemos a eleição, mas com certeza plantamos uma semente no coração das pessoas. Muitas pessoas agora entendem por que o Roberto Cidade merece ser protagonista em Manaus e no Amazonas. Sou grata por ter podido caminhar ao seu lado. Mais do que ganhar uma eleição, você ganhou o respeito de muitas pessoas”, finalizou.

Trajetória

Roberto Cidade foi suplente na eleição para a Câmara Municipal de Manaus em 2016. Assumiu o mandato em 2018. Ainda em 2018 foi eleito, pela primeira vez, como deputado estadual ao conquistar 33.239 votos, sendo o segundo mais votado no pleito.

Nas eleições de 2022, Roberto Cidade foi reeleito para a Assembleia Legislativa do Estado com 105.510 votos, tornando-se o deputado estadual mais bem votado da história do Amazonas. É presidente em segundo mandato. Nas eleições municipais deste ano, obteve 187.566 votos.

