Homem é preso por ameaçar ex-companheira, em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu um homem, de 54 anos, por ameaçar a ex-companheira. A prisão foi efetuada na manhã desta terça-feira (8), no conjunto Viver Melhor, Zona Norte de Manaus.

A equipe policial iniciou as diligências após receber denúncia de violência doméstica, por volta das 10h, na rua Jamandi. Já no lugar, os policiais militares encontraram a mulher, de 36 anos, que relatou que o ex-companheiro havia arrombado a porta da casa dela e proferido ameaças para ela e sua família. Ele foi preso no local.

O suspeito, que já possui passagem pela polícia pelo crime de violência doméstica, ficou chutando o xadrez da viatura policial durante o percurso para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

