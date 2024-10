‘Pirata’ rouba embarcação e joga dono no meio do Rio Negro

Alexsandro Nobre Ferreira, de 31 anos, que atuava como “Pirata de rio”, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (9), por roubar uma embarcação no Rio Negro.

Segundo a delegada Juliana Viga, titular da Dema, as equipes policiais realizavam diligências na região quando receberam informações sobre um homem que navegava em uma lancha preta que havia acabado de roubar outra embarcação, jogando o proprietário no rio.

“Com base nas informações, iniciamos imediatamente as buscas pelo rio e avistamos o autor, que chegou a trocar tiros com a equipe policial. Ele descartou a arma utilizada no crime e o celular da vítima no rio. Conseguimos persegui-lo e capturá-lo”, explicou a delegada.

A autoridade policial informou que Alexsandro já possui antecedentes criminais por roubo, o que levanta a possibilidade de que ele tenha feito outras vítimas.

Alexsandro Nobre Ferreira foi autuado por roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

