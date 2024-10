Omar Aziz defende criação de ‘CPI das bets’ para investigar sites irregulares

Segundo o parlamentar do Amazonas, a criação dessa CPI é fundamental para proteger as famílias brasileiras

O senador Omar Aziz (PSD-AM) defendeu, no plenário do Senado, a abertura da Comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar a atuação dos sites de apostas, conhecidos como “bets”, no Brasil.

O requerimento da CPI foi apresentado, na terça-feira (9), pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e conta com o apoio de mais de 30 parlamentares da Casa.

Segundo o parlamentar do Amazonas, a criação dessa CPI é fundamental para proteger as famílias brasileiras, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

“Veja bem, o presidente Lula lá atrás, no seu governo, ele fechou os bingos no Brasil e desempregou milhares de pessoas, baseado na tese que as pessoas pegavam o seu salário e jogavam naqueles bingos. Só que aqueles bingos geravam muitos empregos e agora eu não estou entendendo o governo em deixar essas ‘bets’ abertas enquanto não regulamenta, porque essas bets não geram emprego no país, zero. As plataformas delas são controladas fora do país. Ninguém ganha absolutamente nada, só perde”, disse o senador.

Omar disse que vai atuar para avançar com celeridade e responsabilidade a CPI para garantir que o povo brasileiro não continue sendo vítima de uma indústria que, até o momento, só tem trazido prejuízos ao nosso país.

“Só para você ter uma ideia, 8 milhões e meio de famílias que recebem o Bolsa Família jogam nas bets, das quais, desses 100% que eles jogaram, doaram, somente 0,8% retornou para o apostador”, afirma.

Brasileiros gastam com bets

Segundo o texto do requerimento, a CPI vai “investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras”.

Um levantamento divulgado em setembro pelo Banco Central (BC) mostra que os brasileiros gastaram cerca de R$ 20 bilhões por mês em apostas online nos primeiros oito meses de 2024. Segundo o estudo, cerca de 24 milhões de pessoas fizeram ao menos um Pix para as bets nesse período. Os resultados foram publicados após um pedido de informações feito pelo senador Omar Aziz

De acordo com o BC, em agosto deste ano, 5 milhões beneficiários do Bolsa Família enviaram R$ 3 bilhões às empresas de aposta via Pix.

Soraya Thronicke acredita na instalação da comissão ainda neste mês. Ela, que será a relatora da CPI, afirmou que deve apresentar já na próxima semana um plano de trabalho. Segundo a senadora, o presidente Lula (PT) afirmou ser favorável a abertura de uma CPI sobre o tema.

