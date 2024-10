Omar Aziz critica propagandas de ‘bets’: “Igual a cocaína”

Crítica foi feita durante sabatina do indicado ao Banco Central, Gabriel Galípolo, no Senado

O senador Omar Aziz (PSD-AM) criticou nesta terça-feira (8) as propagandas ‘bets’ e comparou à publicidade de drogas.

“É a mesma coisa que fazer propaganda de cocaína, é um vício. Destrói famílias, destrói bens, acaba com tudo”, disse.

“O cara não trabalha, passa o dia jogando, no outro dia não vai trabalhar porque passou a noite toda jogando”, continuou.

“Todos os influencers, todos os jogadores de futebol, todos os jornalistas, seja lá quem for, que estiver fazendo propaganda de bets, está fazendo propaganda de cocaína para as famílias brasileiras”. Aziz também insinuou que o governo deveria retirar as bets do ar.

A crítica foi feita durante a sabatina do indicado do presidente Lula (PT) à chefia do Banco Central, Gabriel Galípolo, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Suspensão

Em setembro, Omar Aziz pediu a Procuradoria-Geral da República (PGR) para suspender os sites e aplicativos de apostas no Brasil até que o setor seja devidamente regulamentado.

O senador criticou a facilidade de acesso aos cassinos virtuais por pessoas de qualquer idade. Ele disse que as apostas online estão trazendo consequências financeiras negativas à população mais vulnerável.

Além disso, o senador ressaltou sua preocupação com o público-alvo dessas empresas e o modus operandi de captação de novos usuários.

“O número de consignados aumentou assustadoramente, com as pessoas pedindo dinheiro emprestado para jogar. E quem está jogando? Crianças, jovens. E quem está fazendo propaganda disso? Pseudo-líderes, pseudo-ídolos, que em vez de ensinar coisas boas para jovens e crianças e adolescentes, estão induzindo essas pessoas a jogarem. E quem perde com isso? Sempre são os mais humildes, os mais pobres. As famílias estão deixando de comer para jogar”, alertou Omar.

Para o senador, é necessário um controle e regulamentação mais efetivos por parte do governo, e enquanto isso não acontece, as ‘bets’ devem ser retiradas do ar para proteger a população.

Na ação solicitada por Omar, o parlamentar lembra que as regras para o setor de apostas e jogos online foram delineadas em portaria, com previsão de início da atuação de plataformas brasileiras de apostas a partir de janeiro de 2025.

*Com informações do site Folha de SP

