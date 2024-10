Corpo é encontrado com sinais de tortura e bilhete em Manaus

O caso ocorreu no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Texeira, Zona Leste de Manaus

Um homem não identificado, foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (10), no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A vítima estava amarrada, apresentava sinais de tortura. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi acionada para atender a ocorrência.

Ao lado do corpo do homem, os policiais militares encontraram um bilhete que estava escrito: “Bingo”. Não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱