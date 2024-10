Preso influenciador de baile funk condenado por porte ilegal de arma e roubo em Manaus

Policiais civis da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), em colaboração com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), prenderam na quarta-feira (9) o influenciador digital David Moreira de Oliveira, de 28 anos.

Ele foi condenado a mais de 17 anos de prisão em regime fechado por porte ilegal de arma de fogo e roubo qualificado. Com mais de 19 mil seguidores nas redes sociais, David também organizava eventos de baile funk em Manaus.

A prisão ocorreu no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade, como parte da Operação Alvo Certo, iniciada em 1º de outubro no Jorge Teixeira, zona leste. Essa operação tem como objetivo desarticular o crime organizado e reduzir os índices de criminalidade na capital.

Segundo o delegado Fábio Aly, da Polinter, David Moreira tinha dois mandados de prisão em aberto e estava sob investigação. Ele foi localizado e detido na quarta-feira, quando as ordens judiciais foram cumpridas.

“A prisão foi bem-sucedida, resultado da colaboração entre a Seai e os policiais civis. A Operação Alvo Certo já levou à prisão de 31 indivíduos, muitos envolvidos em crimes como tráfico de drogas, roubo, homicídio e estupro. Essa ação é parte do esforço contínuo das forças de segurança pública para combater o crime organizado na região”, afirmou o delegado.

Ele destacou ainda o compromisso da Polícia Civil do Amazonas com a segurança pública e agradeceu à população pelo apoio através de denúncias anônimas, que são essenciais para o sucesso das operações. A Polinter disponibiliza um canal para denúncias pelo número (92) 3667-7727, além do 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

David Moreira de Oliveira será apresentado em audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱