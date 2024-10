Foragido do Pará é preso após polícia receber denúncia de cárcere privado em Manaus

Um homem de 42 anos, foragido por homicídio cometido no Pará, foi preso, nesta quinta-feira (10), no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, após uma denúncia informar que ele estaria mantendo a esposa em cárcere privado.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, as diligências começaram após o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) informando que uma empregada doméstica estava desaparecida há dois dias. Ela havia enviado uma mensagem à patroa pedindo socorro, mas sem esclarecer o motivo.

“A denúncia foi recebida e, juntamente com os policiais do 21° DIP, fomos ao endereço da mulher para averiguar um possível caso de cárcere privado. Ao consultar o nome do companheiro dela, descobrimos que ele tinha um mandado de prisão preventiva por homicídio no Pará, e a ordem judicial foi cumprida”, relatou a delegada.