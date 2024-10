Droga avaliada em R$ 3 milhões é apreendida em Manaus antes de ser enviada para SP

Diego da Costa Pinto, de 34 anos, foi preso na quarta-feira (9), ao ser flagrado com 50 quilos de maconha avaliados em 3 milhões de reais. A prisão ocorreu nos bairros Planalto e Colônia Terra Nova, Zona Centro-Oeste e Norte de Manaus, respectivamente.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, as investigações iniciaram há um mês, a partir de informações da Receita Federal de que o indivíduo estaria armazenando drogas em sua residência e as embalando para serem enviadas para São Paulo.

“O Diego utilizava transportadoras para mandar as drogas para fora do Amazonas e, durante as investigações, identificamos que ele estava as encaminhando para o estado de São Paulo. A partir disso, conseguimos qualificá-lo e identificar o veículo que ele utilizava para fazer o transporte da droga da sua residência para a transportadora”, contou o delegado.

Segundo o delegado, a casa de Diego também funcionava como uma espécie de depósito e, também, para fazer o embalo dos entorpecentes. No local, durante as diligências, foram apreendidas seladoras e materiais plásticos utilizados para a embalagem das drogas.

“Antes de irmos até a casa dele, o abordamos no bairro Planalto e encontramos 50 quilos de maconha no carro em que ele conduzia. Na hora ele já informou que tinha mais drogas em sua residência e, imediatamente, fomos ao local e constatamos a existência de mais drogas e outros apetrechos”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, no momento em que foi abordado, o homem estava a caminho de sua casa, para embalar a droga e levar para a transportadora, para que o material ilícito fosse enviado para São Paulo.

“Temos conhecimento de que a droga veio do município de Japurá, mas ainda estamos trabalhando para identificar quem repassou em Manaus e repassou para o Diego fazer a distribuição”, mencionou o delegado.

Ainda segundo o diretor do Denarc, Diego, além de ter sido autuado em flagrante por tráfico de drogas, também responderá por outros Inquéritos Policiais (IPs), já que encaminhou droga para São Paulo outras vezes.

Torres enfatizou que as investigações vão continuar visando a localizar tanto o responsável por fazer o transporte da droga de Japurá para Manaus, quanto a pessoa que recebe essa droga aqui em Manaus.

“Vale salientar que estamos investigando outras situações semelhantes envolvendo transportadoras, bem como uma empresa responsável por enviar e entregar correspondências no Brasil, uma vez que esse grupo também encaminhava drogas por meio dessa empresa”, relatou o delegado.

*Com informações da assessoria

