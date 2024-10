Zona Norte recebe programação cultural gratuita no Dia das Crianças

Neste sábado (12), Dia das Crianças, o Shopping Manaus ViaNorte, localizado na Zona Norte da cidade, oferecerá uma série de atividades e programação cultural gratuita em homenagem aos pequenos.

Com a temática “Lugar de Criança Feliz”, o evento realizará cortejo com personagens e banda, às 17h, além do espetáculo com fantoches “Os Três Porquinhos” e muitas brincadeiras, das 18h às 20h, na Praça de Alimentação.

O centro de compras está localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3.760, bairro Monte das Oliveiras. Neste dia, todas as lojas abrirão suas portas às 9h e funcionarão até às 23h.

Além da programação de entretenimento, os clientes poderão aproveitar descontos especiais para comprar os presentes para os pequenos. Também haverá promoções especiais nos espaços de diversão, incluindo Speed Kids (pista de kart), Universo Kids, Fróes Brinquedos, Circus Park, Speed Kart Pro, Puppy Play e outros.

Já o Funpark, considerado o maior parque de diversões indoor da Região Norte e que fica na área externa do centro de compras, funcionará, das 10h às 22h, com promoção no ingresso e muitas surpresas para as crianças.

Algumas lojas do ViaNorte também apresentarão atrativos infantis gratuitos como o supermercado Nova Era, que também fica na área externa do centro de compras e terá a presença dos personagens Super Mário e Luigi, das 10h30 às 13h30. A Tropical Multiloja, localizada no primeiro piso, terá os personagens da Galinha Pintadinha, das 18h às 20h, e a Cultura Livros oferecerá pinturas artísticas, e esculturas em balões para as crianças, com a turma da “Brincalhões Festas”, a partir das 18h.

“Somos um shopping que pensa no lazer da família inteira. Por isso, criamos uma programação com o intuito de mostrar que a união familiar vai muito além de bens materiais”, comenta a superintendente do centro de compras, Kátia Vasconcelos. Novidades sobre a programação estão disponíveis no Instagram: @shoppingmanausvianorte.

*Com informações da assessoria

