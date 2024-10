Prefeitura anuncia primeiro skyglass de Manaus no Mirante Lúcia Almeida

O Prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quinta-feira (10), que Manaus terá seu primeiro skyglass – um deck de observação com piso de vidro -, no Mirante Lúcia Almeida, no Centro Histórico da capital amazonense.

De acordo com o prefeito, a expectativa é que o espaço seja entregue entre os dias 20 e 22 de outubro, já que a instalação do vidro iniciará a partir desta sexta-feira (11).

“Essa área é a área do skyglass, é o piso de vidro. E o piso de vidro chegou, foram seis meses para poder fazer a fabricação e transporte até Manaus”, disse David Almeida.

Segundo a prefeitura, a peça foi produzida seguindo todos os padrões de segurança para que os turistas aproveitem ao máximo a visita ao Mirante.

Inédito em Manaus, a estrutura será instalada para oferecer uma experiência multissensorial que quebra todos os padrões, despertando os sentidos e a curiosidade de todos bem às margens do Rio Negro.

Mirante Lúcia Almeida

Primeiro espaço público vertical da capital, com o projeto arquitetônico assinado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), o mirante Lúcia Almeida, localizado no Centro de Manaus, foi inaugurado em abril deste ano pelo Prefeito de Manaus, David Almeida.

O mirante conta com 11 operações comerciais, desde café da manhã até lanchonetes, restaurantes, sorveteria e drinks.

A prefeitura promove a ocupação não só artística, cultural e pública do mirante, mas também comercial, tendo licitado diversas operações para a diversificação do novo espaço. A base do “Nosso Centro” envolve ações de economia, turismo, história, empreendedorismo, cultura, arte e habitação, com três etapas de implantação.

A partir de concorrência pública, o mirante já conta com permissionários, empresários, empreendedores e comerciantes, que vão atuar em lojas, quiosques, lanches e restaurantes.

