Furacão Milton deixa pelo menos 10 mortos na Flórida

O furacão Milton passou pela Flórida, nos Estados Unidos, destruiu cidades, com ventos fortes e chuvas intensas, e gerou vários tornados. Até a noite desta quinta-feira (10), pelo menos 10 pessoas morreram em decorrência do furacão Milton.

Após devastar Tampa, também na Flórida, a tempestade seguiu em direção ao sul e chegou à costa como uma tempestade de categoria 3, em Siesta Key, no mesmo estado, cerca de 112 quilômetros ao sul de Tampa.

No Condado de St. Lucie, foram confirmadas cinco mortes. A polícia da cidade de São Petersburgo relatou mais duas vítimas, enquanto o xerife do Condado de Volusia, Michael J. Chitwood, confirmou outras três mortes, segundo a emissora de TV NBC.

Em São Petersburgo, uma pessoa morreu por causas médicas, e outro corpo foi encontrado em um parque. No Condado de Volusia, uma pessoa morreu após ser atingida por uma árvore.

Na cidade de São Petersburgo, foram registrados mais de 41 milímetros de chuva, o que levou o National Weather Service (Serviço Nacional de Tempo) a alertar sobre inundações repentinas na região, assim como foi feito em outras cidades do estado da Flórida.

Durante a manhã desta quinta-feira (10), autoridades alertaram que os perigos não passaram, pois a tempestade continua a atingir muitas partes do estado.

As autoridades dos condados mais atingidos, de Hillsborough, Pinellas, Sarasota e Lee, orientaram a população a permanecer em casa, devido a linhas de energia caídas, árvores em estradas, pontes bloqueadas e inundações.

“Avisaremos vocês quando for seguro sair”, reforçou o xerife Chad Chronister, do Condado de Hillsborough, na região de Tampa, no Facebook.