Fãs de Evi Goffin se preparam para show em Manaus

Os fãs de Evi Goffin já estão de malas prontas para comparecer ao seu show em Manaus que, desde já, promete uma noite de nostalgia e festa.

Marcado para 19 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, o evento vai transportar o público para uma época repleta de músicas inesquecíveis da ex-vocalista da banda Lasgo, com sucessos que marcaram os anos 2000.

A noite terá também muitas outras atrações, como Lorena Simpson, DJ Kika, DJ Graciano Rebelo, DJ Luciano Matheus, DJ Claudinho Dias e DJS convidados.

Fãs de todo o Brasil, do interior do Amazonas, passando por Boa Vista e vindos de São Paulo, já confirmaram presença no espetáculo.

Uma delas é a profissional de educação física, Herlen Coimbra, que mora em Codajás e diz que vai vir com sua turma.

“Dou aula de step, de aeróbica, e uso muito as músicas dela para meu trabalho. São bem legais e sincronizadas para os movimentos, ela é bem rítmica. Adoro, curto muito. Os anos 2000, 2001, por aí, foram o auge. Então, estou ansiosa para o show. Comprei o ingresso e as amigas estão doidinhas para ir, querem conhecer. Vai ser muito bom”, enfatizou.

Nascido em São Paulo e residente em Itanhaém, o segurança e estudante do curso de Educação Física, Eduardo Batista de Melo, conta que já tem uma relação de admiração há mais de 20 anos por Evi Goffin.

Ele diz que vai vir para Manaus na véspera do evento. Viaja sozinho, mas garante que também está com muitas expectativas em relação ao show da cantora belga.

“Minha relação com a artista começou no início dos anos 2000, quando foi lançado o single ‘Something’. Daí por diante, meu amor foi incondicional. Tenho CDs e DVDs, com as faixas em que ela fazia parte, guardados com carinho. Fora a simpatia com o público brasileiro: ela fez até uma tatuagem na última turnê, no início do ano. Suas apresentações, quando fazia parte do projeto Largo no via Funchal [em São Paulo], foram lindas. As expectativas são sempre as melhores possíveis, pois ela canta música de outros artistas da cena dance mundial”, ressaltou.

Nascido e residente em Manaus, o neuropsicólogo Ricardo Lins considera que o show Evi Goffin vai ser uma “grande aula de nostalgia” para o público.

E conta que é fã desde o início da carreira da artista, e vem acompanhando as fases. Para ele, a cantora representa um tipo de música de qualidade que teve uma época, e deixou o público com saudades dessa época.

“Ela e toda sua geração não só embalaram nossas noites, nossas pistas de dança, mas nossas promessas de futuro. Não sei qual vai ser a reação de vê-la ao vivo. Minhas expectativas são as melhores possíveis! Quero muito que os que forem, saiam de casa com aquele espírito bom e estonteante que ela sempre trouxe. Aquela nostalgia deliciosa. E aproveitar para renovar compromissos. Tudo é possível. Que a Amazônia possa receber essa artista da forma como ela merece, epítome de uma geração inteira”, frisou.

”Viagem no tempo”

De acordo com o idealizador do evento, Luciano Matheus, o show será memorável. “Ela (Evi Goffin), sem sombra de dúvidas, é o rosto e a voz mais marcante para a geração millennial que hoje está com uma média de 35 a 42 anos. Seus hits conquistaram as paradas mundiais e aqui em Manaus o número de pessoas que amam as músicas que ela canta é gigantesco. E já estava na hora de Manaus ter um show como esse”, adiantou, acrescentando que sempre há surpresas sendo reveladas na rede social do evento @sintonniaartistica.

Luciano Matheus diz que o evento promete reunir fãs e admiradores dos sucessos de Evi Goffin, em uma verdadeira “viagem no tempo”.

“É uma oportunidade imperdível para todos aqueles que desejam reviver os momentos marcantes da música dos anos 2000. O novo milênio está aí e somos gratos a Deus por termos sobrevivido a pandemia. Agora, temos essa vida e vamos todos nos emocionar com essa festa”, comemorou.

Ingressos

Os ingressos já estão no terceiro lote e custam entre R$ 60 e R$ 110, a meia-entrada. Os interessados podem adquirir as entradas através do link: encurtador.com.br/NJHB7. Outras informações, por meio do (92) 98645-8022.

Vale lembrar que público PCD (pessoa com deficiência) tem direito à entrada franca, mas precisa retirar o ingresso nas lojas físicas, mediante a apresentação de carteirinha.

Noite de emoção

A organização garante que está preparando uma produção à altura das expectativas, prometendo uma noite repleta de emoção e boas lembranças.

O show inclui desde os hits que embalaram festas e rádios ao redor do mundo a clássicos como “I Fly With You” de Gigi D Agostino até “Satisfaction” de Benny Benassi e “Axel F” de Crazy Frog.

O repertório está recheado de sucessos globais que definiram uma geração.

“Não perca essa oportunidade única de mergulhar na atmosfera dos anos 2000 com Evi Goffin. Os preparativos estão a todo vapor para garantir que o público desfrute de uma noite memorável, celebrando o melhor da música e das lembranças que ela proporciona”, completou Luciano Matheus.

Dona dos hits “Something”, “Pray” e “Surrender”, Evi Goffin fez parte do grupo Lasgo de 2001 até 2006, sendo posteriormente substituída por Jelle Van Deal a partir de 2008.

No Lasgo, Evi Goffin deu voz a dois álbuns, “Some Things” e “Far Away”, que tiveram lançamentos em CD’s pela gravadora Building Records.

Após isso, seguiu em outros grupos e lançando novas músicas. O single mais recente é “FRIO!”, produzido em parceria com DJ PREZTONE.

*Com informações da assessoria

