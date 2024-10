Pistoleiro é preso ao ser contratado para matar empresário por vingança no AM

Marcelo Ramos de Souza, de 37 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (10), por tentativa de homicídio contra um empresário de 60 anos, em Humaitá, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular da DIP de Humaitá, Marcelo foi contratado por um homem, que também seria empresário, para matar o idoso. Ambos são empresários do ramo frigorífico.

“A motivação do crime teria sido o envolvimento da vítima com o fechamento do frigorífico da família do mandante, dando um prejuízo de cerca de 2 milhões de reais a eles”, falou o delegado.

Segundo o delegado, a equipe policial recebeu a denúncia sobre o crime e foram ao local planejado para matar o empresário, onde encontraram Marcelo antes que ele pudesse consumar o crime. Com ele foi apreendida uma arma de fogo que seria usada para cometer o delito.

Marcelo Ramos de Souza responderá por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

