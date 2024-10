Jovem é preso por estuprar sobrinhas de 1 e 5 anos no interior do AM

Um jovem de 22 anos foi preso nesta sexta-feira (11), pelo estupro de vulnerável cometido contra suas duas sobrinhas, de 1 e 5 anos, no município de Tabatinga, interior do Amazonas.

A delegada Maria Beatriz Andrade, da DEP de Tabatinga, relatou que a unidade policial tomou conhecimento do caso após a bisavó das vítimas levantar suspeitas sobre os abusos. Em depoimento, ela afirmou ter presenciado atitudes suspeitas do autor em diversas ocasiões.

“No dia 2 de outubro deste ano, a bisavó levou a menina de 5 anos ao hospital devido a reclamações de ardência nas partes íntimas e dores no estômago. Foi nesse momento que a DEP foi acionada e as investigações foram iniciadas”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, os abusos teriam começado em 30 de setembro deste ano. O infrator aproveitava os momentos em que a mãe deixava as crianças sob seus cuidados para cometer os crimes.

Após a realização do exame de conjunção carnal nas meninas, o crime foi confirmado. As vítimas foram encaminhadas ao Centro de Referência de Assistência Social (Creas) para acompanhamento.

Com base nas evidências coletadas, a Justiça foi solicitada a decretar a prisão preventiva do autor. Durante diligências realizadas hoje, ele foi localizado e preso na residência onde as vítimas moravam.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e será submetido a uma audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

