Mais de 100 jovens participam de imersão em Manaus para propor soluções pela Amazônia

Um grupo de mais de 100 jovens de diversas partes da Região Norte participará de uma imersão, pela primeira vez em Manaus, para debater e apresentar soluções inovadoras em prol da Amazônia.

As ações fazem parte do UNLEASH Amazon Innovation Lab, que terá uma solenidade de abertura nesta segunda-feira, dia 14 de outubro, a partir das 15h30, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, s/n, bairro Centro – Zona Sul de Manaus.

O UNLEASH Amazon Innovation Lab é um programa internacional que treinará dezenas de jovens para o desenvolvimento de soluções escaláveis, inovadoras e sustentáveis.

Ao longo de seis dias, os jovens terão a oportunidade de fazer um intenso networking e pensar em projetos para solucionar várias demandas da região amazônica.

As propostas que serão criadas deverão ter como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12 e 16 (Proteção e responsabilidade ambiental), e 14 e 15 (Desenvolvimento econômico sustentável e bioeconomia), da Organização das Nações Unidas (ONU).

A iniciativa envolverá jovens indígenas, quilombolas, ribeirinhos e de outros povos tradicionais, visando incluir voz, direitos e conhecimentos milenares da Amazônia no laboratório de inovação.

A abertura terá a participação, por meio de videoconferência, de Flemming Besenbacher, presidente do UNLEASH.

Também participarão da solenidade: Jander Manauara, rapper amazonense; Jeibi Medeiros da Costa, secretário executivo na pasta de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI-AM); Michelle Guimarães, chief financial officer (CFO) da Navegam; Ana Cláudia Chaves, assessora técnica da GIZ; Tiago Maiká Müller Schwade, professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM); e Denis Minev, chief executive officer (CEO) da Bemol.

