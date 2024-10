Idosa foragida por estupro de criança é presa em festa

Marilene Oliveira dos Santos, de 70 anos, foi presa, na última quarta-feira (9), por estupro de vulnerável. Ela tinha um mandado de prisão condenatória em aberto, com pena de 12 anos em regime fechado, e estava foragida da Justiça.

A prisão ocorreu em um restaurante na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, enquanto a mulher comemorava o próprio aniversário. Ela não resistiu a abordagem.

Em 2021, Marilene e seu ex-companheiro, Juarez Carlos Barboza, abusaram sexualmente de uma criança de sete anos, afilhada do homem.

Policiais do 31º BPM (Recreio) e da 16ª DP (Barra da Tijuca) conseguiram localizar a criminosa com a ajuda do Disque Denúncia, que repassou informações sobre a localização da mulher.

Além de Marilene, Juarez Carlos Barboza, hoje com 59 anos, também foi preso, condenado a 21 anos de prisão.

Ele foi localizado 24 horas depois da prisão da ex-companheira, na Comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, na Zona Oeste, e se preparava para fugir após ver a repercussão do caso.

Marilene Oliveira dos Santos e Juarez Carlos Barboza foram encaminhados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde estão à disposição da Justiça.

*Com informações do Metrópoles

