Jornal espanhol detona Neymar no Al-Hilal e exalta Vini Jr

Atacante do Real Madrid segue no alvo do futebol saudita

Em matéria sobre a valorização impressionante que Vinicius Jr. alcançou desde que chegou ao Real Madrid, o jornal espanhol “Marca” aproveitou para alfinetar outro astro brasileiro: Neymar.

Segundo o periódico, o atacante de 32 anos foi “uma das grandes apostas fracassadas do renascimento saudita no mundo do futebol”.

“Seu retorno está previsto para os primeiros dias de 2025 e será o momento de avaliar seu desempenho, mas há dúvidas. E, se os dirigentes do Al-Hilal encontrarem uma possível lacuna em seu contrato, irão executá-lo”, aposta o “Marca”.

A reportagem aponta que Vinicius Jr. segue sendo o grande sonho de consumo do futebol saudita, mas que a negociação é complicada por conta dos valores astronômicos envolvidos.

Vini Jr. tem valor acima de Bellingham e Mbappé

Favorito a vencer a Bola de Ouro, o brasileiro do Real Madrid é avaliado, atualmente, em 200 milhões de euros (mais de R$ 1,2 bilhão na cotação atual), de acordo com a última atualização do site especializado “Transfermarkt”.

É o mesmo valor de mercado do atacante norueguês Haaland, do Manchester City, e ambos estão acima de Bellingham e Mbappé, companheiros de Vinicius Jr. no Real Madrid.

“Em três anos, o atacante do Real Madrid (Vinicius) conseguiu duplicar o seu valor, e a sensação que transmite é que a sua ascensão parece não ter fim”, exaltou o “Marca”.

*Com informações da CNN Brasil

