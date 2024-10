Professores são afastados por suspeita de importunação sexual contra alunas

Dois professores foram afastados de uma escola estadual de Jundiaí, no interior de São Paulo, após uma denúncia de importunação sexual contra alunas, feita na última terça-feira (8).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as meninas, ambas de 11 anos, relataram ter sido vítimas dos abusos dos profissionais. O caso está sendo investigado pelo 5° DP (Distrito Policial) da cidade.

A Secretaria da Educação do Estado (Seduc) confirmou o afastamento dos dois profissionais no mesmo dia em que recebeu as denúncias. Além disso, em nota, a pasta afirmou que colabora com as investigações da SSP em relação ao ocorrido e que a Diretoria de Ensino de Jundiaí abriu uma apuração preliminar, que pode resultar na exoneração dos professores.

O Conselho Tutelar da cidade foi acionado e o caso também está inserido na Plataforma Conviva SP.

Em entrevista à TV Tem, a mãe de uma das vítimas, que preferiu não se identificar, revelou que “surtou” quando ficou sabendo da importunação sofrida pela filha.

Segundo ela, o marido conseguiu acalmá-la e, depois, a família prosseguiu com a denúncia. A mulher contou que depois da filha revelar o caso, elas ficavam trocando mensagens durante o horário de aula.

“Ela foi bem apreensiva para lá [escola] e eu, como mãe, ainda ficava no meu serviço trabalhando preocupada com ela, porque ela me mandava algumas mensagens, ela falava ‘ai mãe, ele está por aqui’. Foi preocupante”, contou a mãe à emissora.

*Com informações do Metrópoles

