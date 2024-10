Homem é preso com arma de fogo e drogas no Centro de Manaus

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada deste sábado (11), ao ser flagrado com drogas e arma de fogo no Centro de Manaus.

Por volta da 1h20 deste sábado, policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento, quando receberam denúncia de que homens armados estariam comercializando entorpecentes, nas proximidades do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, no Centro. As equipes iniciaram as diligências no local, onde os suspeitos, ao perceberem a presença da viatura policial, tentaram fugir.

Um dos homens foi alcançado e, ao ser revistado, foi encontrada uma pistola calibre 380, com dez munições intactas, além de uma bolsa contendo R$332 em espécie, duas porções grandes de oxi, quatro porções médias de maconha e três porções médias de cocaína.

O suspeito e o material apreendido foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

E na zona norte, na tarde de sexta (11), a Força Tática recebeu denúncia indicando que homens estariam armados entre os blocos do Conjunto Viver Melhor I. Durante a incursão dos PMs no local, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Na ocasião, um deles deixou cair um revólver calibre 38, com duas munições intactas. A equipe recolheu o material e encaminhou para o 6º DIP.

