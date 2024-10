Com Matheus Pereira, Seleção treina no Bezerrão antes de jogão no DF

O Brasil realizou, neste sábado (12), o primeiro treino preparatório para a partida contra o Peru, no Estádio Valmir Campelo Bezerra, o famoso Bezerrão.

A partida, válida pela pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, será disputada na Arena BRB Mané Garrincha, às 21h45 de terça-feira (15).

Destaque para Matheus Pereira, recém-convocado, que participou do treinamento. O meia do Cruzeiro chega à Seleção para a vaga de Lucas Paquetá, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Mesmo suspenso, Lucas Paquetá participou normalmente das atividades do time comandado por Dorival Jr.

Vindo de vitória contra o Chile por 2 x 1, de virada, a Seleção subiu para a 4ª posição das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e conta com 14 pontos. Já o Peru, rival de terça, está em 9º lugar, o penúltimo, com seis pontos.

*Com informações do Metrópoles

