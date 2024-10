Atriz de “A Usurpadora” morre aos 56 anos

Notícia foi confirmada pela Associação Nacional de Intérpretes do México

A atriz mexicana Jessica Jurado, conhecida por ter dado vida à Patrícia Bracho na telenovela “A Usurpadora”, morreu, aos 56 anos, na sexta-feira (11).

A notícia foi confirmada pela Associação Nacional de Intérpretes do México nas redes sociais: “Aos seus familiares e amigos, enviamos as nossas mais sentidas condolências”, diz a publicação, que apresenta uma foto recente da atriz.

O texto, no entanto, não dá detalhes sobre a causa da morte da atriz, que vivia longe dos holofotes desde que decidiu se mudar para os Estados Unidos.

O último trabalho dela na televisão foi a novela mexicana “No Limite da Paixão”, de 2002.

Antes de “A Usurpadora”, Jurado também atuou em outra novela de sucesso, “Maria do Bairro”. As tramas foram exibidas no Brasil pelo SBT.

*Com informações da CNN Brasil

