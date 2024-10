VÍDEO: homem agride tutor ao tentar roubar cachorro

Um homem foi preso na tarde de sábado (12), ao tentar roubar um cachorro, da raça maltês, em Brasília (DF). O crime ocorreu em um comércio local, quando o tutor estava com o animal nos braços.

Diante da resistência do morador, o homem partiu para a agressão física, desferindo diversos socos contra o rosto da vítima. Toda ação foi filmada por câmeras de segurança.

O crime ocorreu por volta das 15h. Nas imagens é possível ver toda a ação do suspeito, que aborda a vítima enquanto ela está com o pet no colo. Ao se negar a entregar o cachorro, o homem é agredido, com socos e tenta correr, mas cai. Já no chão, o homem continua apanhando, agarrado ao cão. Ele tenta se defender dos golpes e chega a chutar o agressor, na tentativa de afastá-lo, mas é em vão. Um outro homem, aparentemente funcionário do comércio local, aparece nas filmagens e parece intervir, de longe, quando o agressor foge.

A cena, que não dura nem 1 minuto, foi captada por câmeras de segurança do local. A PMDF foi acionada e passou a fazer buscas pelo suspeito. Por volta das 19h, os militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 27), com o apoio de viaturas do 7º Batalhão, localizaram o agressor no Parque da Cidade.

Identificado e detido, o suspeito foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Ele, que já possuía uma condenação por homicídio, foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e lesão corporal.

ABSURDO! Um homem foi preso, na tarde desse sábado, após tentar roubar um cachorro dos braços do tutor, no Setor Sudoeste, área nobre de Brasília. Como encontrou resistência, o acusado atacou o tutor do cachorro com diversos socos. Mesmo caída, a vítima continuou sendo agredida. pic.twitter.com/eVNPkudIHR — Anderson Costolli (@Costolli) October 13, 2024

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱