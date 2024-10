Nasce primeira filha da cantora Iza com Yuri Lima

Nasceu, neste domingo (13), Nala, a primeira filha da cantora Iza e Yuri Lima. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista através de uma nota.

“No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem”, afirmou o texto, enviado para a imprensa.

Iza fala sobre volta com Yuri Lima

No fim do mês passado, na reta final da gravidez de sua primeira filha, fruto da relação com Yuri Lima, a cantora Iza abriu o coração. Segundo a artista, ela quer ensinar Nala à viver de forma autêntica e a tomar decisões que a façam feliz, mesmo que nem sempre agradem aos outros.

“De acordo com o que tenho vivenciado ultimamente, acredito que preciso muito mostrar para ela que a gente precisa viver a nossa vida de um jeito que faça a gente feliz. Quero que ela saiba que as nossas decisões nem sempre vão agradar às pessoas, que elas nem sempre vão concordar com aquilo que a gente faz, que elas criam expectativas em relação a nossa vida”, disse Iza em entrevista à Quem.

E completou: “Tudo o que quero é que ela seja muito feliz e saiba que ela pode fazer o que quiser porque a família ama essa menina demais já”.

Poucos meses antes de reatar, Iza havia anunciado a separação de Yuri Lima, depois que uma traição do jogador veio à tona. Na época, a cantora chegou a gravar um longo vídeo desabafando sobre a situação. Recentemente, no entanto, os dois reataram a relação, mas nunca falaram publicamente sobre a decisão.

Ainda na entrevista, Iza destacou que a gestação a transformou e ela está pronta para conhecer a sua nova versão.

“Eu me sinto uma nova mulher e artista. Tenho me sentido muito mais corajosa e madura em relação a muita coisa. Olho no espelho e não me reconheço (risos). Sei que quando a Nala nascer e eu começar a voltar a me encontrar com o meu corpo, que agora é dela, não vou ser mais como eu era antes. Estou me preparando para ser a melhor versão. Aquela Isabela não volta mais e estou pronta para conhecer a melhor versão de mim”, contou.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱